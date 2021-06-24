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Тело пропавшего с детьми отца на Киевском водохранилище нашли после 4-х дней поисков

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Киевская область, Четверг 24 июня 2021 15:33
Тело пропавшего с детьми отца на Киевском водохранилище нашли после 4-х дней поисков Фото: тело мужчины искали 4 суток (t.me/dsns_telegram)
Автор: Андрей Василюк

24 июня нашли тело мужчины, которого искали четверо суток в акватории Киевского водохранилища. Раньше были найдены два ребенка 2011 и 2017 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"24 июня в 14:30 в акватории Киевского водохранилища, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, местным населением найдено тело мужчины, поиски которого продолжались четверо суток", - говорится в сообщении.

20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.

Отметим, в Украине утонули 40 человек за три выходных дня.

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ГСЧС
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