Тіло зниклого з дітьми батька на Київському водосховищі знайшли після 4-х днів пошуків

24 червня знайшли тіло чоловіка, якого шукали чотири доби в акваторії Київського водосховища. Раніше були знайдені дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram .

"24 червня о 14:30 в акваторії Київського водосховища, поблизу с. Лебедівка Вишгородського району, місцевим населенням знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби", - йдеться в повідомленні.

20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули 3 особи: батько 1985 року народження та дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але, на жаль, дорогою у лікарню дитина померла. Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Пошуки чоловіка продовжувалися до сьогоднішнього дня.