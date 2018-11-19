ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тіло Хашкаджі могли вивезти з Туреччини у валізах

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 06:58
Тіло Хашкаджі могли вивезти з Туреччини у валізах
Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

У турецькому Міноборони висунули нову версію зникнення тіла вбитого саудівського журналіста

Розчленоване тіло журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі, вбитого під час візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі, могли вивезти з Туреччини в валізах. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар під час виступу на форумі з безпеки в Канаді, передає РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak.

"Тут можна говорити про різні можливості. По-перше, вони (саудівські оперативники) залишили Туреччину через три-чотири години після вбивства. Можливо, вони таємно провезли тіло розчленованого журналіста Хашкаджі у валізах завдяки дипломатичному імунітету", - висунув припущення Акар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті.

У Туреччини також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

У Держдепі заявили, що остаточного висновку про замовника вбивства Хашкаджи немає У ЦРУ вважають, що наказ убити Хашкаджи віддав наслідний принц Саудівської Аравії, - TWP
Новини України розслідуванняТурцияСаудовская Аравияжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся