Тіло Хашкаджі могли вивезти з Туреччини у валізах

Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

У турецькому Міноборони висунули нову версію зникнення тіла вбитого саудівського журналіста

Розчленоване тіло журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі, вбитого під час візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі, могли вивезти з Туреччини в валізах. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар під час виступу на форумі з безпеки в Канаді, передає РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak.

"Тут можна говорити про різні можливості. По-перше, вони (саудівські оперативники) залишили Туреччину через три-чотири години після вбивства. Можливо, вони таємно провезли тіло розчленованого журналіста Хашкаджі у валізах завдяки дипломатичному імунітету", - висунув припущення Акар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті.

У Туреччини також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.