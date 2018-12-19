Телетрейд: отзывы о стабильном заработке на финансовых рынках

Среди разнообразных способов дополнительного заработка все большее внимание наших сограждан привлекает биржевая торговля. Одна из компаний, давно и хорошо зарекомендовавших себя на этом поприще – Телетрейд. Отзывы о брокере подтверждают – здесь ваше финансовое будущее находится в руках настоящих профессионалов.

Чтобы облегчить доступ клиентов к качественным услугам и консультациям финансовых экспертов, компания имеет представительства в крупных городах страны. Те, кто предпочитает вести деловую активность через интернет, могут связаться со специалистами Телетрейд онлайн.

Благодаря Телетрейд прибыльная торговля доступна каждому

Воспользоваться возможностями заработка на финансовых рынках может любой клиент компании, вне зависимости от его уровня знаний или опыта торговли с помощью внебиржевых инструментов. Опытным трейдерам Телетрейд предоставляет доступ к торговой платформе MetaTrader, которая отличается:

простотой в использовании;

надежной работой;

одновременным доступом к нескольким рынкам;

качественным инструментарием для технического анализа рынков.

Новички могут подключаться к проекту «Синхронная торговля» и зарабатывать, копируя сделки более опытных и успешных коллег.

Обратная сторона медали Телетрейд – социально ответственный бизнес

Благотворительность давно вошла в повседневную жизнь Телетрейд. Отзывы о помощи брокера нуждающимся ясно показывают: для этой компании социальная ответственность – не модная фишка, а принципиальный подход к ведению бизнеса. Не остаются без внимания сотрудников TeleTrade и другие благотворительные акции, включая экологические и культурные проекты.

Особое внимание в компании уделяется повышению финансовой грамотности граждан. Ведь благосостояние, как отдельного индивидуума, так и целых семей, во многом зависит от правильного планирования бюджета и элементарных знаний по обращению с финансами.



Признанный авторитет в мире финансов, инвестор Уоррен Баффет говорил: «Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника доходов». С Телетрейд вы сможете создать еще один способ пополнения бюджета, который не будет зависеть от настроения работодателя и вашей основной работы. Оставьте заявку на сайте TeleTrade и консультанты компании свяжутся с вами максимально быстро.