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Телетрейд: відгуки про стабільний заробіток на фінансових ринках

Новини » Новини компаній    19.12.2018 - 13:10
Телетрейд: відгуки про стабільний заробіток на фінансових ринках

Серед різноманітних способів додаткового заробітку все більшу увагу наших співгромадян привертає біржова торгівля. Одна з компаній, що давно і добре зарекомендували себе на ціх теренах — Телетрейд. Відгуки про брокера підтверджують — тут ваше фінансове майбутнє знаходиться в руках справжніх професіоналів.

Щоб полегшити доступ клієнтів до якісних послуг і консультацій фінансових експертів, компанія має представництва у великих містах країни. Ті, хто бажає вести ділову активність через інтернет, можуть зв'язатися з фахівцями Телетрейд онлайн. 

Завдяки Телетрейд прибуткова торгівля доступна кожному

Телетрейд: відгуки про стабільний заробіток на фінансових ринках

Скористатися можливостями заробітку на фінансових ринках може будь-який клієнт компанії, незалежно від його рівня знань або досвіду торгівлі з допомогою позабіржових інструментів. Досвідченим трейдерам Телетрейд надає доступ до торгової платформи MetaTrader, яка відрізняється:

  • простотою у використанні;
  • надійною роботою;
  • одночасним доступом до кількох ринків;
  • якісним інструментарієм для технічного аналізу ринків.

Новачки можуть підключатися до проекту «Синхронна торгівля» і заробляти, копіюючи угоди більш досвідчених і успішних колег.

Зворотний бік медалі Телетрейд — соціально відповідальний бізнес

Благодійність давно увійшла в повсякденне життя Телетрейд. Відгуки про допомогу брокера нужденним ясно показують: для цієї компанії соціальна відповідальність – не модна фішка, а принциповий підхід до ведення бізнесу. Не залишаються без уваги співробітників TeleTrade й інші благодійні акції, включаючи екологічні та культурні проекти.

Особлива увага в компанії приділяється підвищенню фінансової грамотності громадян. Адже добробут, як окремого індивіда, так і цілих родин, багато в чому залежить від правильного планування бюджету та елементарних знань з поводження з фінансами.

Телетрейд: відгуки про стабільний заробіток на фінансових ринках

Визнаний авторитет у світі фінансів, інвестор Уоррен Баффет казав: «Ніколи не потрапляйте в залежність від єдиного джерела доходів». З Телетрейд ви зможете створити ще один спосіб поповнення бюджету, який не буде залежати від настрою роботодавця і вашої основної роботи. Залиште заявку на сайті TeleTrade і консультанти компанії зв'яжуться з вами максимально швидко.

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