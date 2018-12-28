Телетрейд – отзывы об одном из лучших брокеров Украины и Европы

В поисках дополнительных источников стабильного дохода люди все чаще обращаются к альтернативам обычного банковского депозита. Кто-то вкладывает в недвижимость, кто-то делает высокорисковые инвестиций в технологические стартапы, а кто-то выбирает традиционные биржи. Определиться с правильными стратегиями торговли и самыми доходными портфелями таким инвесторам помогают биржевые брокеры.

Одним из самых опытных и авторитетных брокеров на постсоветском пространстве является Телетрейд. Отзывы клиентов об уровне и качестве услуг подтверждены победами в профессиональных номинациях и международными премиями. Ведь это означает, что достижения компании признаны коллегами по отрасли на глобальном уровне.

Телетрейд укрепляет финансовое благополучие своих клиентов

Для клиентов сотрудничество с компанией возможно в разных форматах:

самостоятельная торговля с помощью различных финансовых инструментов, при поддержке экспертов компании;

синхронная торговля, когда копируются сделки опытных трейдеров.

Торговля через терминал MetaTrader 4 подходит для тех, кто хочет освоить искусство заработка на финансовых рынках и стать трейдером. Чтобы максимально защитить своих клиентов от потерь при неудачно выбранных стратегиях, TeleTrade дает возможность открыть демо-счет. Так новички могут прокачать навыки биржевой торговли, а практикующие трейдеры – протестировать новые стратегии.

«Синхронная торговля» – оптимальное предложение для тех, кто хочет заработать на финансовых рынках, не углубляясь в тонкости выбора стратегий и совершения сделок. Фактически это получение пассивного дохода от инвестиций, но гораздо большего, чем процент от банковского депозита.

Какой бы вариант не выбрал клиент, компания обеспечивает ему поддержку и консультации собственных экспертов. Это касается как торговых нюансов, так и технических вопросов. Продуманная система поддержки клиентов получила высокую оценку в профессиональном сообществе – несколько лет подряд Телетрейд признается «Лучшим брокером для начинающих трейдеров» по версии KROUFR.

Социальные ценности – основа здорового и успешного общества

В Телетрейд уверены, что без сохранения таких ценностей, как семья, уважение к людям, творческое развитие, стремление к счастью в жизни невозможно построить здоровое и финансово благополучное общество. Поэтому компания не ограничивается бизнес-деятельностью, активно участвуя в социальных инициативах партнеров и запуская собственные проекты.

Отзывы о TeleTrade часто упоминают мероприятия по повышению финансовой грамотности. Для молодежи такие знания – возможность уже в юные годы научиться правильно распоряжаться своими финансами, узнать о способах их преумножения. Более старшие слушатели осваивают методы эффективного ведения семейного бюджета и управления личными капиталами, которым раньше не учили ни в школе, ни в ВУЗе.

Компания Телетрейд работает на финансовых рынках почти 25 лет, ее представителей можно найти в нескольких десятках стран мира, от Европы до Азии. Хотите обрести долгожданную финансовую независимость и стабильность? Специалисты Телетрейд готовы вам помочь.