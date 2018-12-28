Телетрейд — відгуки про одного з кращих брокерів України та Європи

У пошуках додаткових джерел стабільного доходу люди все частіше звертаються до альтернатив звичайного банківського депозиту. Хтось вкладає в нерухомість, хтось робить високоризикові інвестиції в технологічні стартапи, а хтось вибирає традиційні біржі. Визначитися з правильними стратегіями торгівлі і найбільш дохідними портфелями таким інвесторам допомагають біржові брокери.

Одним з найбільш досвідчених і авторитетних брокерів на пострадянському просторі є Телетрейд. Відгуки клієнтів про рівень і якість послуг підтверджені перемогами в професійних номінаціях і міжнародними преміями. Адже це означає, що досягнення компанії визнані колегами по галузі на глобальному рівні.

Телетрейд зміцнює фінансове благополуччя своїх клієнтів

Для клієнтів співпраця з компанією можлива в різних форматах:

самостійна торгівля за допомогою різних фінансових інструментів, за підтримки експертів компанії;

синхронна торгівля, коли копіюються угоди досвідчених трейдерів.

Торгівля через термінал MetaTrader 4 підходить для тих, хто хоче освоїти мистецтво заробітку на фінансових ринках і стати трейдером. Щоб максимально захистити своїх клієнтів від втрат при невдало обраних стратегіях, TeleTrade дає можливість відкрити демо-рахунок. Так новачки можуть прокачати навички біржової торгівлі, а практикуючі трейдери — протестувати нові стратегії.

«Синхронна торгівля» — оптимальна пропозиція для тих, хто хоче заробити на фінансових ринках, не заглиблюючись у тонкощі вибору стратегій і здійснення операцій. Фактично це отримання пасивного доходу від інвестицій, але набагато більшого, ніж відсоток від банківського депозиту.

Який би варіант не вибрав клієнт, компанія забезпечує йому підтримку і консультації власних експертів. Це стосується як торгових нюансів, так і технічних питань. Продумана система підтримки клієнтів отримала високу оцінку в професійній співтоваристві — кілька років поспіль Телетрейд визнається «Кращим брокером для початківців трейдерів» за версією KROUFR.

Соціальні цінності — основа здорового та успішного суспільства

У Телетрейд впевнені, що без збереження таких цінностей, як сім'я, повага до людей, творчий розвиток, прагнення до щастя в житті, неможливо побудувати здорове і фінансово благополучне суспільство. Тому компанія не обмежується бізнес-діяльністю, активно беручи участь в соціальних ініціативах партнерів і запускаючи власні проекти.

У відгуках про TeleTrade часто згадуються заходи щодо підвищення фінансової грамотності. Для молоді такі знання — можливість вже в юні роки навчитися правильно розпоряджатися своїми фінансами, дізнатися про способи їх примноження. Більш старші слухачі освоюють методи ефективного ведення сімейного бюджету і управління особистими капіталами, яким раніше не вчили ні в школі, ні в інституті.

Компанія Телетрейд працює на фінансових ринках майже 25 років, її представників можна знайти в декількох десятках країн світу, від Європи до Азії. Хочете здобути довгоочікувану фінансову незалежність і стабільність? Фахівці Телетрейд готові вам допомогти.