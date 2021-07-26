Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси

Специалисты NASA продемонстрировали последнюю фотографию, которую сделал телескоп Hubble. На кадре изображены три галактики, которые расположены в созвездии Рыси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории телескопа.
Как отмечают специалисты, три галактики, которые изображены на фотографии - напрямую взаимодействуют друг с другом.
В частности, система, получившая название Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик.
Пекулярная галактика - это галактика, особенности которой не дают возможности отнести ее к списку морфологических классов, которую предложил Эдвин Габбл в 1936 году. Стоит отметить, что именно необычная структура, образованная тремя взаимодействующими галактиками, и позволила системе Arp 195 попасть в каталог из-за своей особенности.