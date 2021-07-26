Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі
Фахівці NASA продемонстрували останню фотографію, яку зробив телескоп Hubble. На кадрі зображені три галактики, які розташовані в сузір’ї Рисі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії телескопу.
Як відзначають фахівці, три галактики, які зображені на фотографії - безпосередньо взаємодіють одна з одною.
Зокрема, система, яка отримала назву Arp 195 входить до Атласу пекулярних галактик.
Пекулярна галактика - це галактика, особливості якої не дають можливості віднести її до списку морфологічних класів, яку запропонував Едвін Габбл у 1936 році. Варто відзначити, що саме незвична структура, що утворена трьома взаємодіючими галактиками, й дозволила системі Arp 195 потрапити до каталогу через свою особливість.
Фото: телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі (esahubble.org)