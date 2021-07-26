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Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі

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США , Понеділок 26 липня 2021 15:32
Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі Фото: телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі (twitter.com/HubbleTelescope)
Автор: Сергій Пишкін

Фахівці NASA продемонстрували останню фотографію, яку зробив телескоп Hubble. На кадрі зображені три галактики, які розташовані в сузір’ї Рисі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії телескопу.

Як відзначають фахівці, три галактики, які зображені на фотографії - безпосередньо взаємодіють одна з одною.

Зокрема, система, яка отримала назву Arp 195 входить до Атласу пекулярних галактик.

Пекулярна галактика - це галактика, особливості якої не дають можливості віднести її до списку морфологічних класів, яку запропонував Едвін Габбл у 1936 році. Варто відзначити, що саме незвична структура, що утворена трьома взаємодіючими галактиками, й дозволила системі Arp 195 потрапити до каталогу через свою особливість.

Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї РисіФото: телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик в сузір’ї Рисі (esahubble.org)

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