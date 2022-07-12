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Телескоп "Джеймс Уэбб" прислал первое детальное изображение далекой вселенной

Фото: детальное изображение далекой вселенной (nasa.gov)
Автор: Валерия Полищук

Космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодняшний день. На фотографии изображено скопления галактик SMACS 0723, известное как Первое глубокое поле Уэбба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение NASA.

"Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения "Вебба". Этот кусочек огромной Вселенной занимает участок неба размером примерно с песчинку, которую человек на земле держит на расстоянии вытянутой руки", - говорится в сообщении.

Снимок, полученный камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) "Уэбба", представляет собой композит из изображений на разных длинах волн, сделанных в течение 12,5 часов, что позволяет достичь глубины инфракрасного диапазона волн, превышающей глубину самых глубоких полей космического телескопа "Хаббл".

"На снимке показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Объединенная масса этого скопления галактик действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более удаленные галактики за ним", - говорится в сообщении.

Фото: детальное изображение далекой вселенной (nasa.gov)

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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NASA