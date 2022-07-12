Телескоп "Джеймс Вебб" надіслав перше детальне зображення далекого всесвіту

"Тисячі галактик, включаючи найтемніші об'єкти, які коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили в поле зору "Вебба". Цей шматочок величезного всесвіту займає ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку людина на землі тримає на відстані витягнутої руки", - йдеться в повідомленні.

Знімок, отриманий камерою ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) "Вебба", являє собою композит із зображень на різних довжинах хвиль, зроблених протягом 12,5 годин, що дозволяє досягти глибини інфрачервоного діапазону хвиль, що перевищує глибину найглибших полів космічного телескопа "Хаббл".

"На знімку показано скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому. Об'єднана маса цього скупчення галактик діє як гравітаційна лінза, збільшуючи набагато віддаленіші галактики за ним", - йдеться в повідомленні.

Фото: детальне зображення далекої Всесвіту (nasa.gov)