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Телемост с РФ: в "Батькивщине" ожидают действий от Зеленского

Новости » Политика    08.07.2019 - 11:44
Телемост с РФ: в "Батькивщине" ожидают действий от Зеленского
Фото: Елена Кондратюк (УНИАН)

Кондратюк назвала телемост циничным действом пророссийских сил

Организация общего телемоста украинского и российского каналов – это циничное действо пророссийских сил, это акция для мобилизации "легковерных" избирателей, которая стала возможной из-за бездействия прошлой власти. Об этом заявила на своей странице в Facebook пятый номер списка "Батькивщины", секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информполитики Елена Кондратюк.

По мнению народного депутата, за две недели до выборов политтехнологи выкладывают последние карты. И бездействие новой власти не останавливает их от спекуляций на теме национальной безопасности.

Кондратюк убеждена, попытка легализовать вещание запрещенных в Украине российских телеканалов требует скорейшей реакции Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Сегодня уже ожидаем официальную позицию и действия от нового президента! Хочется верить, что будет предупреждение о недопустимости эфира лживых пропагандистских каналов. Партнерство с ложью не имеет никакого отношения к свободе слова!", – подытожила народный депутат.

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