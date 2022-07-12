Каналы Ахметова транслируют телемарафон, сайты прекратили работу после заявления бизнесмена

В частности, прекратили трансляцию собственного контента не только новостные (как "Украина 24"), но и развлекательные каналы.

Новостной сайт segodnya.ua не обновляется со вчерашнего вечера.

Ахметов 11 июля заявил, что принял решение вывести инвестиционную компанию SCM из медийного бизнеса.

По его словам, решение связано со вступлением в силу закона об олигархах. При этом бизнесмен посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать бизнес на рыночных условиях.

Холдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", НЛО TV, Индиго TV, "Футбол 1/2/3", Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, "Донбасс", "34 телеканал" и "Сигма".

Также среди активов - оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", "Новостная Группа Украина", мультимедийная платформа СЕГОДНЯ - теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua. А также кроссплатформенный проект Vogue.UA.