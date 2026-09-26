Телеканал Новости.LIVE приостановил работу из-за ударов РФ по дата-центрам в Киеве

Телеканал Новости.LIVE в субботу, 26 сентября, временно без сигнала из-за российских ударов по дата-центрам в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала.

Специалисты уже работают над восстановлением сети. Как только сигнал стабилизируют, Новости.LIVE вернется в эфир в обычном режиме.

Из-за многочисленных ударов российских войск по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями - это коснулось и эфира телеканала.

"Новости.LIVE временно без сигнала из-за последствий российской атаки по столичным дата-центрам", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 сентября Россия вторично в сутки атаковала дата-центр Cosmonova в Киеве, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.

О повреждении сообщил интернет-провайдер Коло.ТВ. Там отметили, что уже разворачивают резервы и меняют маршруты, однако в этот раз ситуация оказалась более сложной.

Из-за последствий атаки временно недоступны чаты, сайт и телефоны. В компании отметили, что работают над их восстановлением.