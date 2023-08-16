Арештовані російські шпигуни в Британії жили поблизу бази ВПС, - Telegraph

Видання зазначає, що троє членів російської шпигунської мережі, заарештовані поліцією по боротьбі з тероризмом, жили у квартирі за одну милю (1,6 км. - ред.) від бази Королівських ВПС.

Громадяни Болгарії Орлін Руссев, Бізер Джамбазов і його 31-річна подруга Катрін Іванова були затримані під час серії рейдів, проведених спецслужбами в Лондоні та Норфолку.

Близько десяти років усі троє були пов'язані з квартирою в західній частині Лондона, недалеко від військової бази RAF Northolt.

Члени королівської сім'ї регулярно використовують базу для польотів за кордон, її також часто використовують міністри і глави іноземних держав.

Що ще відомо про розслідування

Передбачається, що арешти відбулися після тривалого контррозвідувального розслідування, проведеного Скотленд-Ярдом. Усіх трьох болгарських громадян спочатку було заарештовано за підозрою в скоєнні правопорушень відповідно до закону про державну таємницю.

Але їм було пред'явлено звинувачення в зберіганні підроблених документів, що засвідчують особу, після того, як детективи виявили схованку з підробленими паспортами. Розслідування звинувачень у шпигунстві триває, і двоє інших людей, яких було заарештовано водночас, були звільнені поліцією під заставу.

Один із сусідів по вулиці Нортхолт розповів, як Джамбазов стверджував, що працював на Інтерпол і що він намагався встановити величезну супутникову антену на стіні будинку.

Шпигуни могли видавати себе за журналістів

Джамбазова та Іванову затримали в їхній квартирі в Херроу, де сусіди описали їх як тихих і нічим не примітних. Вважається, що він працює водієм у лікарнях, а вона описує себе як лаборанта в медичному бізнесі в центрі Лондона.

Повідомляється, що співробітники Скотленд-Ярду знайшли підроблені журналістські посвідчення та одяг для каналів Discovery і National Geographic, що дає змогу припустити, що ці троє могли видавати себе за журналістів в операціях зі спостереження, повідомляє The Times.

Російські шпигуни в Лондоні

Раніше повідомлялось, що трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії у Великій Британії було заарештовано та звинувачено в ході великого розслідування, що стосується національної безпеки.

Поліція боротьби з тероризмом публічно заявляла про те, що все більше часу витрачається на шпигунстві, особливо з боку Росії. Їхня стурбованість викликана сумнозвісними інцидентами останніх років, пов'язаними з діями російської розвідки у Великій Британії.

У 2018 році російські оперативники спробували вбити колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новичок".