UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Telegram заявив про вразливість додатку на macOS: під загрозою доступ до камери та мікрофону

Фото: Telegram заявив про вразливість додатку на macOS (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Зловмисники можуть отримати доступ до камери та мікрофону користувачів додатку Telegram на пристроях з операційною системою macOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram у Twitter.

Першим про таку вразливість повідомив розробник Google Ден Ревах. Про неї він дізнався ще у лютому 2023 року, але опублікував інформацію лише у травні, оскільки компанія Telegram не відповіла на його повідомлення.

Сьогодні, 16 травня, Telegram офіційно підтвердила проблему, але в компанії уточнили, що загроза доступу до камери та мікрофону зберігається лише у випадках, якщо:

  • у вас на пристрої з macOS є шкідливе програмне забезпечення;
  • ви використовуєте Telegram для macOS, який був завантажений з AppStore (оновлення з виправленням там зараз знаходиться на розгляді), а не з офіційного сайту соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Бразилії суд заборонив використовувати Telegram після того, як соцмережа відмовилася надавати владі країни дані про користувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MacBookAppleTelegram