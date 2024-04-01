Telegram запустив монетизацію каналів, але доступна вона поки не всім
У Telegram авторам каналів з 1000 і більше передплатників дали можливість отримувати 50% доходу від показу реклами. Однак є низка країн, де ця можливість поки що недоступна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Telegram.
В адміністрації месенджера кажуть, що винагороду за програмою монетизації можна вивести без комісії, а також використовувати для оплати рекламних оголошень у Telegram, колекційних адрес або розіграшів передплат Premium.
Виведення винагород протягом найближчих тижнів стане доступним власникам каналів на платформі Fragment.
У Telegram повідомили, що підтримали новий тип рекламних оголошень, які можна сплатити за допомогою Toncoin – криптовалюти на базі блокчейну TON. Їх можна буде розміщувати у певних каналах на вибір і таким чином повністю контролювати контекст, де будуть показані оголошення.
Водночас, для користувачів низки країн рекламні оголошення на базі TON поки не відображаються, це Росія, Україна, Палестина та Ізраїль, повідомили в адміністрації месенджера.
Спірне питання Telegram в Україні
Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти в Telegram. Таке табу пропонують застосувати, якщо цей месенджер буде визнаний непрозорою мережею.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Telegram однозначно є проблемою з погляду національної безпеки, проте його можна використати на користь України.
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