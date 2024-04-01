Telegram запустил монетизацию каналов, но доступна она пока не всем

В Telegram авторам каналов с 1000 и более подписчиков дали возможность получать 50% дохода от показанной в них рекламы. Однако есть ряд стран, где эта возможность пока недоступна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram .

В администрации мессенджера говорят, что вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии, а также использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Вывод вознаграждений в течение ближайших недель станет доступен владельцам каналов на платформе Fragment.

В Telegram сообщили, что поддержали новый тип рекламных объявлений, которые можно оплатить с помощью Toncoin — криптовалюты на базе блокчейна TON. Их можно будет размещать в определенных каналах на выбор и таким образом полностью контролировать контекст, в котором будут показаны объявления.

Вместе с тем для пользователей ряда стран рекламные объявления на базе TON пока не отображаются, это Россия, Украина, Палестина и Израиль, сообщили в администрации мессенджера.

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