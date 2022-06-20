Telegram запустил обновление и представил платную премиум-подписку

Telegram выпустил очередное обновление и представил платную премиум-подписку, стоимость будет составлять около 8 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.
После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое.
Так, в случае ее приобретения у пользователей будут следующие возможности:
В компании при этом заявили, что все существующие функции остаются бесплатными для всех.
"Более того, даже те, у кого нет Telegram Premium, смогут получить некоторые преимущества, доступные обладателям подписки. Например, все пользователи могут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, а также присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счетчик рядом с ними", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июня основатель и глава Telegram Павел Дуров объявил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. Он объяснил, что введение подобных функций и возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями.
Ранее сообщалось, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине.