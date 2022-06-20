Telegram запустив оновлення і представив платну преміум-підписку

Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.

Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:

Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ

Прискорене завантаження

Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.

Розпізнавання голосових повідомлень текстом

Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями

Ексклюзивні реакції на повідомлення

Розширені можливості управління чатами

Постійно активні відеоаватари

Значок Premium-передплатника

Нові іконки програми для головного екрану

Відключення реклами в паблік.

У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх.

"Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня засновник і глава Telegram Павло Дуров оголосив, що в додатку з'явиться платна підписка Telegram Premium. Він пояснив, що введення подібних функцій і можливостей тільки за гроші пов'язане з технічними обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи програми в Україні.