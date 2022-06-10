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Telegram запускает платную подписку: что она даст

Фото: Telegram готовит платную подписку для пользователей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В июне в мессенджере Telegram появится платная подписка Premium. Она позволит пользователям поднять лимиты на чаты, мультимедиа и загрузку файлов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram основателя компании Павла Дурова.

По его словам, пользователи просят разработчиков поднять лимиты, хотя они по-прежнему выше, чем у конкурентов.

"Проблема здесь в том, что если бы мы сняли ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, поэтому вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех", - отметил Дуров.

Таким образом, в этом месяце будет запущена подписка Telegram Premium, которая позволит получить дополнительные функции, скорость и ресурсы. Однако все нынешние функции останутся бесплатными и появится еще "множество бесплатных функций".

"Более того, даже пользователи, не подписанные на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium", - подчеркнул Дуров.

При этом он добавил, что эксперименты с запуском рекламы оказались успешными, но в компании пришли к выводу, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине.

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