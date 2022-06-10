Telegram запускає платну підписку: що вона дасть

За його словами, користувачі просять розробників підняти ліміти, хоча вони як і раніше вище, ніж у конкурентів.

"Проблема тут в тому, що якби ми зняли обмеження для всіх, наші витрати на сервер і трафік стали б некерованими, тому вечірка, на жаль, закінчилася б для всіх", - зазначив Дуров.

Таким чином, в цьому місяці буде запущена підписка Telegram Premium, яка дозволить отримати додаткові функції, швидкість і ресурси. Однак всі нинішні функції залишаться безкоштовними і з'явиться ще "безліч безкоштовних функцій".

"Більш того, навіть користувачі, що не підписані на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, вони зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, відправлені користувачами Premium", - підкреслив Дуров.

При цьому він додав, що експерименти із запуском реклами виявилися успішними, але в компанії прийшли до висновку, що Telegram має фінансуватися в першу чергу користувачами, а не рекламодавцями.