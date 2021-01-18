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Telegram заблокировал сотни призывов к насилию в США, - Дуров

США, Понедельник 18 января 2021 23:40
Telegram заблокировал сотни призывов к насилию в США, - Дуров
Фото: Павел Дуров (instagram.com/durov)
Автор: Даша Харченко

Модераторы мессенджера Telegram на прошлой неделе заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США. Администрация мессенджера внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Несмотря на то, что в мессенджере насчитывают всего 2% пользователей из США, администрация Telegram следит за ситуацией в Америке.

"Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека, не прибегая к причинению вреда", - отметил Дуров.

Он рассказал, что команда модераторов еще в начале января начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США.

"Команда действовала решительно, принимая более строгие меры в отношении американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие", - сообщил Дуров.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

Напомним, 7 января 2021 года аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков в Вашингтоне.

Также компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

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