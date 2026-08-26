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Telegram виходить за межі чатів: ігри, покупки та кнопки тепер прямо у повідомленнях

18:18 26.08.2026 Ср
2 хв
Нові функції спрямовані на розширення можливостей адміністраторів спільнот, розробників і звичайних користувачів
aimg Ольга Завада
Telegram запустив новий формат повідомлень (фото: Unsplash)

З нагоди 13-річчя розробники Telegram випустили масштабне оновлення. У месенджері з'явилися інструменти для автоматизації, інтерактивні кнопки всередині окремих повідомлень та можливість додавати файли у текст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

Персоналізовані привітання для спільнот

Адміністратори груп та каналів отримали можливість створювати приватні привітальні повідомлення. Основна особливість інструменту - їх бачать лише ті користувачі, які щойно приєдналися до чату.

За словами розробників, це дозволяє уникнути заспамленості загальної стрічки.

Гнучке форматування: до привітання можна додавати декілька повідомлень, медіафайли, а також розширені елементи розмітки (таблиці та вбудовані файли).

Просте налаштування: функція вмикається безпосередньо у налаштуваннях профілю групи чи каналу шляхом "Змінити" > "Привітання".

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Інтерактивні кнопки всередині повідомлень

Розробники розширили платформу ботів, дозволивши створювати повноцінні мінізастосунки та інтерактивні сценарії, інтегровані в одне повідомлення.

Завдяки розміщенню кількох кнопок прямо під текстом (у поєднанні зі зникаючими повідомленнями) з'явилася можливість реалізовувати

  • опитування, вікторини та інтерактивні гороскопи.
  • повноцінні шахові партії проти комп'ютера прямо у чаті.
  • каталоги товарів із можливістю швидкого оформлення замовлення.
  • вбудовування файлів та оновлення подарунків

Текстовий редактор із розширеною розміткою тепер дозволяє додавати документи, архіви та аудіофайли безпосередньо всередину речення.

Крім того, оновлення торкнулося колекційних подарунків за зірки Telegram: під час купівлі рідкісних предметів у профілях користувачів через фільтр "Колекційні" тепер можна додавати власні коментарі та підписи.

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