В Telegram увеличивается количество каналов по продаже фейковых COVID-сертификатов

В клауд-мессенджере Telegram стремительно увеличивается спрос на фейковые COVID-сертификаты. С начала марта количество каналов, которые их продают, выросло на 257%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Computerworld .

Количество активных каналов на сегодня достигает 2500. С начала весны текущего года, количество подписчиков этих групп выросло на 566%. Их среднее количество участников составляет 100 тысяч, однако некоторые из каналов отметились и 450 тысячами. Стоимость фейковых COVID-сертификатов упала с 200 долларов до 100.

Сейчас известно, что больше всего нелегальными услугами заинтересованы пользователи мессенджера из Швейцарии, Нидерландов, Франции, Греции и Италии.