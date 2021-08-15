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В Telegram увеличивается количество каналов по продаже фейковых COVID-сертификатов

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Россия, Воскресенье 15 августа 2021 15:54
В Telegram увеличивается количество каналов по продаже фейковых COVID-сертификатов Фото: в Telegram стремительно увеличивается количество каналов по продаже фейковых COVID-сертификатов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В клауд-мессенджере Telegram стремительно увеличивается спрос на фейковые COVID-сертификаты. С начала марта количество каналов, которые их продают, выросло на 257%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Computerworld.

Количество активных каналов на сегодня достигает 2500. С начала весны текущего года, количество подписчиков этих групп выросло на 566%. Их среднее количество участников составляет 100 тысяч, однако некоторые из каналов отметились и 450 тысячами. Стоимость фейковых COVID-сертификатов упала с 200 долларов до 100.

Сейчас известно, что больше всего нелегальными услугами заинтересованы пользователи мессенджера из Швейцарии, Нидерландов, Франции, Греции и Италии.

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