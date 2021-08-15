ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Telegram стрімко збільшується кількість каналів з продажу фейкових COVID-сертифікатів

Новость на русском →
Росія, Неділя 15 серпня 2021 15:54
У Telegram стрімко збільшується кількість каналів з продажу фейкових COVID-сертифікатів Фото: у Telegram стрімко збільшується кількість каналів з продажу фейкових COVID-сертифікатів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У клауд-месенджері Telegram стрімко збільшується попит на фейкові COVID-сертифікати. З початку березня кількість каналів, які їх продають, зросла на 257%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Computerworld.

Кількість активних каналів на сьогодні досягає 2500. З початку весни поточного року, кількість підписників цих груп зросла на 566%. Їх середня кількість участників становить 100 тисяч, однак деякі з каналів відзначились й 450 тисячами. Вартість фейкових COVID-сертифікатів впала з 200 доларів до 100.

Наразі відомо, що найбільше нелегальними послугами зацікавлені користувачі месенджеру зі Швейцарії, Нідерландів, Франції, Греції та Італії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Telegram
NEWS
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень