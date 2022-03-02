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Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине

Автор: Константин Широкун

Администрация мессенджера Telegram постоянно борется с фейками. Также компания работает над увеличением скорости работы приложения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Компания Telegram в своем официальном аккаунте опубликовала официальное обращение, в котором говорится о том, что вся мультинациональная команда проекта активно работает над возросшим трафиком в приложении в украинском регионе. Также в Telegram круглосуточно противостоят перебоям в работе.

"Мы все желаем немедленного прекращения конфликта. В эти неспокойные времена нас утешает тот факт, что наша работа в Telegram помогает людям получать быстрый доступ к критически важной информации — от проверенных официальных заявлений до оповещений об авиаударах, спасающих мирных жителей. Наши сердца обращены ко всем, кого затронула эта война", — говорится в официальном обращении Telegram.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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