Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине

Компания Telegram в своем официальном аккаунте опубликовала официальное обращение, в котором говорится о том, что вся мультинациональная команда проекта активно работает над возросшим трафиком в приложении в украинском регионе. Также в Telegram круглосуточно противостоят перебоям в работе.

"Мы все желаем немедленного прекращения конфликта. В эти неспокойные времена нас утешает тот факт, что наша работа в Telegram помогает людям получать быстрый доступ к критически важной информации — от проверенных официальных заявлений до оповещений об авиаударах, спасающих мирных жителей. Наши сердца обращены ко всем, кого затронула эта война", — говорится в официальном обращении Telegram.