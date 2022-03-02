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Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні

Автор: Константин Широкун

Адміністрація месенджера Telegram постійно бореться з фейками. Також компанія працює над збільшенням швидкості роботи програми в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Компанія Telegram у своєму офіційному акаунті опублікувала офіційне звернення, в якому йдеться про те, що вся мультинаціональна команда проекту активно працює над збільшеним трафіком в додатку в українському регіоні. Також у Telegram цілодобово протистоять перебоям у роботі.

"Ми всі бажаємо негайного припинення конфлікту. У ці неспокійні часи нас втішає той факт, що наша робота в Telegram допомагає людям отримувати швидкий доступ до критично важливої інформації — від перевірених офіційних заяв до оповіщень про авіаудари, що рятують мирних жителів. Наші серця звернені до всіх, кого торкнулася ця війна", - йдеться в офіційному зверненні Telegram.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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