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В Telegram произошел масштабный сбой

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 10 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Он затронул ряд стран.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ряд сбоев произошел в Украине, России, Беларуси, Германии, Китае и других странах Европы и Азии. Пользователи жалуются, что не могут подключиться, также не отправляются сообщения.

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Отметим, неполадки в работе мессенджера были зафиксированы по меньшей мере несколько раз за последнее время, например 15 октября, 5 и 9 ноября, но они были кратковременными.

Напомним, в начале октября сбой в работе Telegram возник из-за неисправности оборудования. Команда Telegram исправляла сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риски подобных проблем в будущем.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября в работе этого мессенджера также произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.

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