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В Telegram произошел глобальный сбой

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Понедельник 27 декабря 2021 19:49
В Telegram произошел глобальный сбой Фото: В Telegram произошел глобальный сбой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с отправлением сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси и Польши.

Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и отправкой сообщений.

В Telegram произошел глобальный сбой

Напомним, последний глобальный сбой в работе Telegram произошел в начале декабря.

Кроме того, в середине октября в работе Telegram произошел глобальный сбой во всем мире. Пользователи из США, России, Великобритании, Германии и других стран жаловались на проблемы с приложением.

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