В Telegram произошел глобальный сбой
Фото: В Telegram произошел глобальный сбой (Getty Images)
В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с отправлением сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси и Польши.
Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и отправкой сообщений.
Напомним, последний глобальный сбой в работе Telegram произошел в начале декабря.
Кроме того, в середине октября в работе Telegram произошел глобальный сбой во всем мире. Пользователи из США, России, Великобритании, Германии и других стран жаловались на проблемы с приложением.