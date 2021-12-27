У Telegram стався глобальний збій
Фото: у Telegram стався глобальний збій (Getty Images)
У роботі Telegram стався глобальний збій. Більшість скарг користувачів пов'язані з відправленням повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Білорусі та Польщі.
Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, з'єднання з сервером і відправкою повідомлень.
Нагадавши, останній глобальний збій в роботі Telegram стався на початку грудня.
Крім того, в середині жовтня у роботі Telegram стався глобальний збій у всьому світі. Користувачі з США, Росії, Великобританії, Німеччини та інших країн скаржилися на проблеми з додатком.