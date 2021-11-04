В Telegram появились рекламные сообщения

По словам Дурова, тестирование рекламных сообщений в Telegram уже стартовало.

"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения", - сообщил Дуров.

Дуров уверяет, что большинство пользователей мессенджера даже не заметит изменения, поскольку реклама в Telegram будет ненавязчивой и доступной только для больших каналах. К тому же, она не будет персонализированной, а буде зависеть от тематики канала.