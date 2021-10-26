Telegram запускает новую функцию для каналов

В Telegram-каналах в ближайшее время появятся официальные рекламные сообщения. Это будет не персонализированная реклама, поскольку мессенджер не станет использовать персональные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя Telegram Павла Дурова.

По его словам, реклама появится только в открытых каналах с аудиторией от 1 тысячи человек.

"Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", - заявил Дуров.

Он добавил, что рекламное сообщение могут состоять только из текста до 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать внешние ссылки и фотографии.