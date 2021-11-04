В Telegram появились рекламные сообщения
Фото: в Telegram появились рекламные сообщения (GettyImages)
В Telegram появились рекламные сообщения. Правда, пока что в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
По словам Дурова, тестирование рекламных сообщений в Telegram уже стартовало.
"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения", - сообщил Дуров.
Дуров уверяет, что большинство пользователей мессенджера даже не заметит изменения, поскольку реклама в Telegram будет ненавязчивой и доступной только для больших каналах. К тому же, она не будет персонализированной, а буде зависеть от тематики канала.
Напомним, что Telegram запускает рекламу для каналов. Основатель мессенджера рассказал подробности.