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В Telegram появились рекламные сообщения

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Четверг 04 ноября 2021 23:05
В Telegram появились рекламные сообщения Фото: в Telegram появились рекламные сообщения (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Telegram появились рекламные сообщения. Правда, пока что в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По словам Дурова, тестирование рекламных сообщений в Telegram уже стартовало.

"Telegram начинает тестировать рекламные сообщения", - сообщил Дуров.

Дуров уверяет, что большинство пользователей мессенджера даже не заметит изменения, поскольку реклама в Telegram будет ненавязчивой и доступной только для больших каналах. К тому же, она не будет персонализированной, а буде зависеть от тематики канала.

В Telegram появились рекламные сообщения

Напомним, что Telegram запускает рекламу для каналов. Основатель мессенджера рассказал подробности.

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