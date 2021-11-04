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У Telegram з'явилися рекламні повідомлення

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Четвер 04 листопада 2021 23:05
У Telegram з'явилися рекламні повідомлення Фото: у Telegram з'явилися рекламні повідомлення (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Telegram з'явилися рекламні повідомлення. Правда, поки що в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

За словами Дурова, тестування рекламних повідомлень в Telegram вже стартувало.

"Telegram починає тестувати рекламні повідомлення", - повідомив Дуров.

Дуров запевняє, що більшість користувачів месенджера навіть не помітить зміни, оскільки реклама в Telegram буде ненав'язливою і доступною тільки для великих каналах. До того ж вона не буде персоналізованою, а буде залежати від тематики каналу.

У Telegram з'явилися рекламні повідомлення

Нагадаємо, що Telegram запускає рекламу для каналів. Засновник месенджера розповів подробиці.

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