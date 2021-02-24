В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чатах

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера.
Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.
В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.
Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.
Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона.
Напомним, не так давно в мессенджерах Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жаловались преимущественно жители стран Европы и России.
Также сообщалось, что разработчики Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, в котором появилась возможность перенести историю переписки из других сервисов. В частности из мессенджера WhatsApp.