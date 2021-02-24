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В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в чатах

Автор: Даша Харченко

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах. Она затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера.

Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки. Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата.

Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

Также теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона.

Напомним, не так давно в мессенджерах Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жаловались преимущественно жители стран Европы и России.

Также сообщалось, что разработчики Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, в котором появилась возможность перенести историю переписки из других сервисов. В частности из мессенджера WhatsApp.

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