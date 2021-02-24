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У Telegram з'явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті

Автор: Даша Харченко

В месенджері Telegram з'явилася функція автоматичного видалення повідомлень в чаті. Вона торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера.

Про це повідомляється в офіційному блозі Telegram.

У цьому режимі повідомлення зникають через 24 години або сім днів після відправки. Автоматичне видалення торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера, а більш раннє листування залишиться в історії чату.

Зворотний відлік починається відразу після відправлення повідомлення.

Також тепер для швидкого доступу до важливих чатів можна додати віджет Telegram на домашній екран телефону.

Нагадаємо, не так давно в месенджерах Telegram і WhatsApp стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржилися переважно жителі країн Європи та Росії.

Також повідомлялося, що розробники Telegram випустили оновлення 7.4 для iOS, в якому з'явилася можливість перенести історію листування з інших сервісів. Зокрема з месенджера WhatsApp.

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