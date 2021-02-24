У Telegram з'явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті

В месенджері Telegram з'явилася функція автоматичного видалення повідомлень в чаті. Вона торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера.
Про це повідомляється в офіційному блозі Telegram.
У цьому режимі повідомлення зникають через 24 години або сім днів після відправки. Автоматичне видалення торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера, а більш раннє листування залишиться в історії чату.
Зворотний відлік починається відразу після відправлення повідомлення.
Також тепер для швидкого доступу до важливих чатів можна додати віджет Telegram на домашній екран телефону.
Нагадаємо, не так давно в месенджерах Telegram і WhatsApp стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржилися переважно жителі країн Європи та Росії.
Також повідомлялося, що розробники Telegram випустили оновлення 7.4 для iOS, в якому з'явилася можливість перенести історію листування з інших сервісів. Зокрема з месенджера WhatsApp.