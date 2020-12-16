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Telegram полностью возобновил работу, но предупредил о "затяжных эффектах"

Киев, Среда 16 декабря 2020 18:11
Telegram полностью возобновил работу, но предупредил о "затяжных эффектах"
Фото: мужчина со смартфоном (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя. Однако, пользователи могут столкнуться с некоторыми "затяжными эффектами" после сбоя.

Об этом Telegram сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, как предупредили в Telegram, у пользователей мессенджеру могут возникать сложности с отображением сообщений.

"Например, не все сообщения будет видно. Они (эффекты - ред.) скоро исчезнут сами по себе. Не нужно ничего делать с вашей стороны. Спасибо за терпение и рады видеть вас снова", - заявили в Telegram.

О причинах масштабного сбоя в мессенджере пока не рассказали.

Напомним, сегодня в работе Telegram произошел масштабный сбой, который затронул пользователей из Европы и Ближнего Востока. Сложности с доступом к мессенджеру возникали и у украинских пользователей.

Добавим, вчера масштабный сбой произошел в работе сервисов Google. Сначала были проблемы в работе YouTube и Gmail, но потом сбой распространился и на другие сервисы компании.

Как писало РБК-Украина, работа сервисов Google была восстановлена через час после сбоя. Компания также назвала причину масштабного сбоя.

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