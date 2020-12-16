Telegram повністю відновив роботу, але попередив про "затяжні ефекти"

Фото: чоловік зі смартфоном (freepik.com)

Месенджер Telegram відновив роботу після масштабного збою. Однак, користувачі можуть стикнутися з деякими "затяжними ефектами" після збою.

Про це Telegram повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, як попередили в Telegram, у користувачів месенджеру можуть виникати складнощі з відображенням повідомлень.

"Наприклад, не всі повідомлення буде видно. Вони (ефекти - ред.) скоро зникнуть самі собою. Не потрібно нічого робити з вашого боку. Дякуємо за терпіння та раді бачити вас знову", - заявили в Telegram.

Про причини масштабного збою в месенджері поки що не розповіли.

Нагадаємо, сьогодні в роботі Telegram стався масштабний збій, який зачепив користувачів з Європи та Близького Сходу. Складнощі з доступом до месенджеру виникали й в українських користувачів.

Додамо, вчора масштабний збій стався в роботі сервісів Google. Спочатку були проблеми в роботі YouTube та Gmail, але потім збій поширився й на інші сервіси компанії.

Як писало РБК-Україна, робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Компанія також назвала причину масштабного збою.