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Google и YouTube заработали после глобального сбоя

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 15:37
Google и YouTube заработали после глобального сбоя
Фото: Youtube (pixabay.com/Kaufdex)
Автор: Анастасия Рокитна

Сервисы Google, в которых произошел масштабный сбой, возобновили свою работу. YouTube, Gmail и другие сервисы заработали.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Обновлено: в комментарии РБК-Украина директор Google в Украине Дмитрий Шоломко отметил, что причины сбоя пока неизвестны.

По состоянию на 15:30 Youtube, Gmail и Google-Диск заработали. В YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой.

"Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам, как только у нас появятся новые новости", - говорится в сообщении YouTube.

Сегодня сбой произошел в YouTube, Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Play.

Напомним, 10 ноября в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Он затронул ряд стран.

Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт. Неполадки в работе соцсети заметили пользователи из США, Мексики, Бразилии, Португалии и Великобритании.

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