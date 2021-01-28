В Telegram можно будет перенести историю переписки из WhatsApp

Разработчики Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, в котором появилась возможность перенести историю переписки из других сервисов. В частности из мессенджера WhatsApp.

Об этом говориться в описании обновления.



Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений. Например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk.

Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд других новых функций: пользователи Telegram кроме сообщений в чатах смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков; в голосовых чатах можно будет регулировать громкость для отдельных участников; появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

Напомним, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США. Администрация мессенджера внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США.