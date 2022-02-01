UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Telegram добавил функцию видеостикеров: как она работает и как их создавать

Автор: Сергей Пышкин

Клауд-мессенджер Telegram получил очередное обновление. В этот же раз к приложению Павла Дурова добавили функцию видеостикеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

"Векторные анимированные стикеры в Telegram отличаются непревзойденным качеством и занимают не более 30 Кб на стикер. Однако для создания таких наборов требуются технические знания и специализированные программы вроде Adobe Illustrator.", - пишет пресс-cлужба Telegram.

Мессенджер добавил возможность загружать анимированные стикеры благодаря функции конвертирования из видеофайла.

Как создавать собственные видеостикеры?

Видеостикеры имеют формат

Требования к видеостикерам:

  • видео должно быть в формате .WEBM и с частотой до 30 кадров / секунду;
  • закодированное кодеком VP9;
  • не должно иметь аудиопотока;
  • одна из сторон должна быть размером 512 пикселей, другая же до 512 включительно;
  • продолжительность видео не должна превышать 3 секунд;
  • видео должно иметь прозрачный слой, но это временное требование;
  • видео должно быть зацикленным для наилучшего восприятия пользователем;
  • размер видео после кодирования не должен превышать 256 кБ.

Советы по рендерингу:

  • убедиться в том, что в настройках кодека выбран VP9 (некоторые из приложений автоматически выбирают VP8)
  • убедиться в том, что аудиопоток был удален;
  • убедиться в том, что частота кадров составляет 30 FPS;
  • желательно использовать Constant Quality или же еще более низкое качество, это поможет уменьшить размер файла;
  • если вы используете Media Encoder-убедитесь в том, что рендер установлен на "Software Only".

Как загружать видеостикеры?

Для этого необходимо воспользоваться ботом @Stickers, который позволяет быстро публиковать и управлять пакетами собственных стикеров.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большое обновление Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram