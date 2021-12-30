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Telegram добавил функцию перевода: как она работает

Автор: Сергей Пышкин

Telegram выпустил крупное обновление в преддверии Нового года. Среди полезных функций появился и перевод сообщений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

"Telegram используют более 500 миллионов человек со всего мира - в том числе для общения в публичных группах и получения новостей с каналов на разных языках. Теперь вы можете прямо в приложении перевести на язык любое сообщение", - пишет пресс-служба.

Чтобы воспользоваться новой функцией - необходимо перейти к разделу "Установки - Язык". Чтобы перевести сообщение, нужно нажать на него (для iOS - зажать пальцем) и выбрать "Перевести" в меню.

"В настройках можно выбрать языки, которые не нужно переводить, для сообщений на этих языках кнопка "Перевести" будет скрыта", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у Telegram появилась функция реагирования на публикации с помощью эмодзи.

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