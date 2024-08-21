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Telegram, банки і не тільки. У Росії масштабний збій у роботі інтернет-сервісів

Москва, Середа 21 серпня 2024 15:41
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Telegram, банки і не тільки. У Росії масштабний збій у роботі інтернет-сервісів Фото: у Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів у середу, 21 серпня. Не працюють соціальні мережі, месенджери, банки та інші ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Сьогодні користувачі з Росії почали скаржитися на проблеми у роботі месенджерів Telegram, Viber та WhatsApp. Також зафіксували збої у роботі ігрової платформи Steam, стрімінгового сервісу Twitch, відеохостингу YouTube, соцмереж Instagram, Discord та Skype, магазину застосунків AppStore, сайту "Вікіпедія".

Спостерігають проблеми у роботі російських сервісів "Яндекс" та "Вконтакте". Не працюють й інтернет-сервіси деяких російських банків, зокрема "Газпромбанк", "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Тинькофф", а також сервіси мобільних операторів.

Крім того, недоступний також був сайт для відстеження збоїв "Сбой.рф".

У "Роскомнагляді" заявили, що нібито збій у роботі інтернет-сервісів пов'язаний з "DDoS-атакою на операторів зв'язку". Росіяни запевняють, що атаку відбили.

Telegram, банки і не тільки. У Росії масштабний збій у роботі інтернет-сервісів

скриншот Downdetector.su.

Масштабна кібератака ГУР

Українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії у липні. Атака тривала тиждень.

Фахівці вразили сервіси головних російських банків. Також під ударом були провайдери, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів. За даними ГУР, ці ресурси були залучені до підтримки та фінансування війни РФ проти України.

Також повідомлялося, що у росіян фіксувалися проблеми зі зняттям готівки у банкоматах.

Детальніше про наслідки масштабної кібератаки ГУР - за посиланням.

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