Телефонный разговор Зеленского с Макроном продолжался полтора часа

Телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась вечером 29 августа, длилась полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается в сообщении, были обсуждены результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в г. Биарриц (Франция).

Зеленский "приветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этому международному площадки в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма", говорится в сообщении. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит "Семерки" в Соединенных Штатах в 2020 году.

Президент Украины также проинформировал французского коллегу о безопасностной ситуации на Донбассе. Со своей стороны Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонной беседы вечером 29 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его с избранием нового Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее заявил советник президента Трампа Джон Болтон во время визита в Украину, США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате.