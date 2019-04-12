ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

После "телефонных дебатов" с Зеленским шансы Порошенко на победу уменьшились, - букмекеры

Новости » Выборы 2019    12.04.2019 - 17:18
После "телефонных дебатов" с Зеленским шансы Порошенко на победу уменьшились, - букмекеры
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко вчера провел "телефонные дебаты" с Зеленским

После того, как 11 апреля президент Петр Порошенко без приглашения пришел на эфир программы "Право на власть" на "1+1" и провел "телефонные дебаты" с Владимиром Зеленским, его шансы на победу по версии букмекеров уменьшились. Об этом свидетельствуют данные PariMatch, сообщает "24 канал".

Как отмечается, 10 апреля коэффициент на выигрыш Порошенко составлял 3,5, а 12 апреля он вырос до 4,75. Тогда как коэффициент на победу Владимира Зеленского 12 апреля составляет 1,15 против 1,3 10 апреля.

Как известно, чем больше коэффициент, тем меньше шансы на победу. И наоборот: меньший коэффициент свидетельствует о том, что букмекеры считают выигрыш возможным.

Выборы 2019: второй тур Порошенко пояснил высокий рейтинг несистемного политика Зеленского
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийПорошенко Петрвыборыдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь