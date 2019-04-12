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Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, - букмекери

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 17:18
Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, - букмекери
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вчора провів "телефонні дебати" з Зеленським

Після того, як 11 квітня президент Петро Порошенко без запрошення прийшов на ефір програми "Право на владу" на "1+1" та провів "телефонні дебати" з Володимиром Зеленським, його шанси на перемогу на виборах за версією букмекерів зменшилися. Про це свідчать дані PariMatch, повідомляє "24 канал".

Як зазначається, 10 квітня коефіцієнт на виграш Порошенка становив 3,5, а 12 квітня він зріс до 4,75. Натомість коефіцієнт на перемогу Володимира Зеленського 12 квітня становить 1,15 проти 1,3 10 квітня.

Як відомо, що більший коефіцієнт, то менші шанси на перемогу. І навпаки: менший коефіцієнт свідчить про те, що букмекери вважають виграш можливим.

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