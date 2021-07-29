Тела жертв крушения самолета на Прикарпатье отправили на экспертизу

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - в Великобритании)",- говорится в сообщении.

По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

Известно, что на месте происшествия специалисты Национального бюро по гражданской авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.

В частности, правоохранители назначили ряд экспертиз: для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. Тела погибших отправили на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.