Тела жертв крушения самолета на Прикарпатье отправили на экспертизу

Правоохранители установили гражданство лиц погибших в авиакатастрофе в Ивано-Франковской области. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - в Великобритании)",- говорится в сообщении.
По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.
Известно, что на месте происшествия специалисты Национального бюро по гражданской авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.
В частности, правоохранители назначили ряд экспертиз: для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. Тела погибших отправили на экспертизу.
Сейчас продолжаются следственные действия. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, днем 28 июля в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на жилой дом.
В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Полиция возбудила уголовное производство по факту аварии.
В посольстве США отреагировали на авиакатастрофу: семьям погибших американцев обещают оказать помощь.