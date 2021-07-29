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Тела жертв крушения самолета на Прикарпатье отправили на экспертизу

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители установили гражданство лиц погибших в авиакатастрофе в Ивано-Франковской области. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - в Великобритании)",- говорится в сообщении.

По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.

Известно, что на месте происшествия специалисты Национального бюро по гражданской авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.

В частности, правоохранители назначили ряд экспертиз: для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. Тела погибших отправили на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, днем 28 июля в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на жилой дом.

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Полиция возбудила уголовное производство по факту аварии.

В посольстве США отреагировали на авиакатастрофу: семьям погибших американцев обещают оказать помощь.

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Авиакатастрофа