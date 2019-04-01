Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков самолета

Спасатели достали тела всех трех жертв катастрофы самолета в Германии. Об этом сообщает AP.

В прокуратуре отметили, что вскрытие тел состоится во вторник. Он не знает, когда именно будут известны результаты экспертизы, уточнив, что вряд ли это произойдет в тот же день.

Ранее сообщалось, что на борту самолета Epic-LT, который разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, находилась Наталья Филева. Также сообщается, что уточняется информация о пребывании в самолете ее отца. В то же время, представитель S7 опроверг гибель Владислава Филева. Он уточнил, что его не было на борту.

Наталья Филева была главой совета директоров авиакомпании S7, ее состояние оценивалось в более 600 млн гривен. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в списке богатейших женщин России.

Отметим, по первоначальным сведениям, в результате катастрофы самолета в Германии погиб ее супруг Владислав Филев. Однако данная информация не подтвердилась. По данным российских СМИ, расследование будет проводиться международной комиссией.