В Нацполиции назвали самый криминальный город Украины

Фото: Вячеслав Аброськин (npu.gov.ua)

Самым криминальным городом являются Черкассы

На сегодняшний день самым криминальным городом Украины являются Черкассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

В частности, Аброськин привел в пример Мариуполь, где общество, полиция и военные делают все возможное для порядка в прифронтовом городе. Он также отметил решение горсовета о выделении средств на программы "Безопасный город" и "Правопорядок".

"Другая ситуация - центральная Украина. Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украина - самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа "Безопасный город". Ответ - нет", - отметил Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев, Харьков и Львов вошли в рейтинг самых опасных городов мира.

В то же время по состоянию на июль 2018 года в рейтинге безопасности стран мира Украина поднялась на две позиции.